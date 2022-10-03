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Круче Месси. Фоден - самый молодой игрок под руководством Гвардиолы, который забил 50 голов
Шикарный перформанс Фила в игре против "красных дьяволов"
Premier League Twitter
В рамках 9-го тура АПЛ "Манчестер Сити"
В этом поединке атакующий полузащитник хозяев поля Фил Фоден записал на свой счет хет-трик. Первый и второй мячи англичанина в этой встрече стали для него 49-м и 50-м под руководством Пепа Гвардиолы. Этой отметки хавбек достиг в возрасте 22 лет и 127 дней.
Таким образом, Фил стал самым молодым игроком под руководством испанского наставника, который сумел забить 50 голов. До Фодена рекорд принадлежал легендарному Лионелю Месси - аргентинец отличился 50 мячами в возрасте 22 лет и 164 дней.
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