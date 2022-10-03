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Челси согласовал условия личного контракта с вингером Лейпцига
Сделка - до 2028 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "РБ Лейпциг" Кристоф Нкунку находится в шаге от перехода в лондонский "Челси", сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации журналиста, синие уже согласовали условия личного контракта с 24-летним футболистом. Контракт будет рассчитан до 2028 года. "Челси" готов завершить сделку в течение нескольких недель. Сумма отступных не сообщается.
Стоит отметить, что этим летом Нкунку подписал новый контракт с "Лейпцигом" - до 2026 года.
В этом сезоне Кристоф провел за "быков" 12 матчей, забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.
Christopher #Nkunku is one step away to #Chelsea. Agreed personal terms for a contract until 2028. #Blues are working to finalize the deal with #Leipzig in the next weeks. #transfers #CFC https://t.co/rIOgU3ANn2— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 2, 2022
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