Челси согласовал условия личного контракта с вингером Лейпцига

Хавбек "РБ Лейпциг" Кристоф Нкунку находится в шаге от перехода в лондонский "Челси", сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, синие уже согласовали условия личного контракта с 24-летним футболистом. Контракт будет рассчитан до 2028 года. "Челси" готов завершить сделку в течение нескольких недель. Сумма отступных не сообщается.

Стоит отметить, что этим летом Нкунку подписал новый контракт с "Лейпцигом" - до 2026 года.

В этом сезоне Кристоф провел за "быков" 12 матчей, забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.

Christopher #Nkunku is one step away to #Chelsea. Agreed personal terms for a contract until 2028. #Blues are working to finalize the deal with #Leipzig in the next weeks. #transfers #CFC https://t.co/rIOgU3ANn2