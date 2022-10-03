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Челси согласовал условия личного контракта с вингером Лейпцига

Англия
(2 голосов)

Сделка - до 2028 года

Челси согласовал условия личного контракта с вингером Лейпцига

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "РБ Лейпциг" Кристоф Нкунку находится в шаге от перехода в лондонский "Челси", сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, синие уже согласовали условия личного контракта с 24-летним футболистом. Контракт будет рассчитан до 2028 года. "Челси" готов завершить сделку в течение нескольких недель. Сумма отступных не сообщается.

Стоит отметить, что этим летом Нкунку подписал новый контракт с "Лейпцигом" - до 2026 года.

В этом сезоне Кристоф провел за "быков" 12 матчей, забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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