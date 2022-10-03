Названы кандидаты на пост главного тренера Вулверхэмптона

"Вулверхэмптон" хочет пригласить наставника "Спортинга" Рубена Аморима на пост тренера. Накануне "волки" уволили Бруну Лаже.

По информации The Sun, руководители "Вулвз" в ближайшее время соберутся, чтобы утвердить шорт-лист кандидатов на замену Лаже, но уже известно, что во главе их списка будет 37-летний Аморим. Вот только англичанам необходимо будет заплатить португальцам около 20 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Рубен тренирует "Спортинг" с марта 2020 года, за это время выиграв чемпионат Португалии и два Кубка португальской лиги.

Среди прочих кандидатов, на которых "Вулверхэмптон" может обратить внимание, называются Хулен Лопетеги из "Севильи", экс-коуч "Олимпиакоса" Педру Мартинш и наставник "Валенсии" Дженнаро Гаттузо.

На данный момент "Спортинг" занимает седьмую позицию в турнирной таблице чемпионата Португалии. "Вулверхэмптон" - на 18-й строчке в АПЛ.