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Де Дзерби показал Энфилду, как нужно принимать мяч – Видео
Итальянец в порядке
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC
Роберто Де Дзерби во время игры с "Ливерпулем" показал, как нужно принимать мяч. По итогам встречи "Брайтон" вырвал ничью на Энфилде – матч закончился со счетом 3:3.
Ролик с эффектным приемом итальянца запостили соцсети "Брайтона". Этот матч стал его первым у руля "чаек".
How's your touch, Roberto? ???????????? pic.twitter.com/41e3OSOO47— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 3, 2022
Напомним, что Роберто сменил у руля "Брайтона" Грэма Поттера, который перебрался в "Челси".
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