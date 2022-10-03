Де Дзерби показал Энфилду, как нужно принимать мяч – Видео

Роберто Де Дзерби во время игры с "Ливерпулем" показал, как нужно принимать мяч. По итогам встречи "Брайтон" вырвал ничью на Энфилде – матч закончился со счетом 3:3.

Ролик с эффектным приемом итальянца запостили соцсети "Брайтона". Этот матч стал его первым у руля "чаек".

Напомним, что Роберто сменил у руля "Брайтона" Грэма Поттера, который перебрался в "Челси".