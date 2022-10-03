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Де Дзерби показал Энфилду, как нужно принимать мяч – Видео

Англия
(2 голосов)

Итальянец в порядке

Де Дзерби показал Энфилду, как нужно принимать мяч – Видео

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

Новина українською

Роберто Де Дзерби во время игры с "Ливерпулем" показал, как нужно принимать мяч. По итогам встречи "Брайтон" вырвал ничью на Энфилде – матч закончился со счетом 3:3.

Ролик с эффектным приемом итальянца запостили соцсети "Брайтона". Этот матч стал его первым у руля "чаек".

Напомним, что Роберто сменил у руля "Брайтона" Грэма Поттера, который перебрался в "Челси".

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В статье: Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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