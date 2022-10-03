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Манчестер Сити надеется продлить контракт с Фоденом до конца недели
Перфоманс с "Юнайтед" только закрепил намерения
Фото: twitter.com/PhilFoden
"Манчестер Сити" уладил последние детали нового соглашения с Филом Фоденом, сообщает журналист Дэвид Орнштейн. Контракт 22-летнего англичанина будет рассчитан до 2027-го.
"Горожане" надеются поставить подписи под новым контрактом до конца этой недели. Текущее соглашение рассчитано до лета 2024-го.
Вчера, 2 октября, Фил оформил хет-трик в матче против "Манчестер Юнайтед" (6:3).
В этом сезоне Фоден провел за "Сити" 12 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 90 миллионов евро.
???? Man City hope Phil Foden will sign his new contract until 2027 this week. Once last details agreed #MCFC plan to confirm 22yo’s deal - finally achieving what all parties wanted after protracted negotiations & tying down another key player @TheAthleticUK https://t.co/YJYNesR3QX— David Ornstein (@David_Ornstein) October 3, 2022
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