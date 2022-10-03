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Манчестер Сити надеется продлить контракт с Фоденом до конца недели

Англия
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Перфоманс с "Юнайтед" только закрепил намерения

Манчестер Сити надеется продлить контракт с Фоденом до конца недели

Фото: twitter.com/PhilFoden

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"Манчестер Сити" уладил последние детали нового соглашения с Филом Фоденом, сообщает журналист Дэвид Орнштейн. Контракт 22-летнего англичанина будет рассчитан до 2027-го.

"Горожане" надеются поставить подписи под новым контрактом до конца этой недели. Текущее соглашение рассчитано до лета 2024-го.

Вчера, 2 октября, Фил оформил хет-трик в матче против "Манчестер Юнайтед" (6:3).

В этом сезоне Фоден провел за "Сити" 12 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 90 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Фил Фоден
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