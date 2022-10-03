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АПЛ. Лестер - Ноттингем Форест 4:0. Лисы впервые берут три очка и отталкиваются от дна
Стиву Куперу грозит увольнение
Фото: twitter.com/LCFC/Автор - невідомий
Чемпионат Англии, девятый тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” – “Ноттингем Форест” 4:0
Голы: Маддисон 25, Барнс 27, Маддисон 35, Дака 73
“Лестер”: Уорд – Кастань, Эванс, Фас, Джастин – Ндиди (Сумаре 46) – Маддисон (Олбрайтон 85), Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Барнс – Варди (Дака 62)
“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Лоди, Маккенна, Кук, Уияльмс (Орье 46) – О’Брайен (Йейетс 46), Куяте (Фройлер 46) – Лингард (Мангаля 69), Гиббз-Уайт, Джонсон – Авонийи (Деннис 62)
Предупреждения: Сумаре 71, Маддисон 83 – Уильямс 18, Куяте 33, Лингард 64
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