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АПЛ. Лестер - Ноттингем Форест 4:0. Лисы впервые берут три очка и отталкиваются от дна

Англия
(1 голосов)

Стиву Куперу грозит увольнение 

АПЛ. Лестер - Ноттингем Форест 4:0. Лисы впервые берут три очка и отталкиваются от дна

Фото: twitter.com/LCFC/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, девятый тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Ноттингем Форест” 4:0

Голы: Маддисон 25, Барнс 27, Маддисон 35, Дака 73

“Лестер”: Уорд – Кастань, Эванс, Фас, Джастин – Ндиди (Сумаре 46) – Маддисон (Олбрайтон 85), Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Барнс – Варди (Дака 62)

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Лоди, Маккенна, Кук, Уияльмс (Орье 46) – О’Брайен (Йейетс 46), Куяте (Фройлер 46) – Лингард (Мангаля 69), Гиббз-Уайт, Джонсон – Авонийи (Деннис 62)

Предупреждения: Сумаре 71, Маддисон 83 – Уильямс 18, Куяте 33, Лингард 64

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В статье: Английская Премьер-лига Ноттингем Форрест АПЛ Лестер Сити Ноттингем Форест (Ноттингем)
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