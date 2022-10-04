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Роналду может уйти из МЮ уже зимой
Тен Хаг не против
Фото: https://twitter.com/Cristiano
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может покинуть клуб уже этой зимой, сообщает The Telegraph. Главный тренер Эрик тен Хаг не против его ухода.
Главным условием является хорошее предложение. Нидерландский специалист хоть и хотел раньше сохранить португальца, но сейчас передумал и не будет препятствовать уходу.
Сам Роналду надеется получить как можно больше игрового времени перед чемпионатом мира в Катаре и успешно выступить на самом мундиале. Португалец считает, что это повысит его шансы на переход зимой в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.
В этом сезоне Роналду выходил на поле за "Юнайтед" 8 раз и забил 1 гол.
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