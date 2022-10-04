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Роналду может уйти из МЮ уже зимой

Англия
(1 голосов)

Тен Хаг не против

Роналду может уйти из МЮ уже зимой

Фото: https://twitter.com/Cristiano

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может покинуть клуб уже этой зимой, сообщает The Telegraph. Главный тренер Эрик тен Хаг не против его ухода.

Главным условием является хорошее предложение. Нидерландский специалист хоть и хотел раньше сохранить португальца, но сейчас передумал и не будет препятствовать уходу.

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Сам Роналду надеется получить как можно больше игрового времени перед чемпионатом мира в Катаре и успешно выступить на самом мундиале. Португалец считает, что это повысит его шансы на переход зимой в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Роналду выходил на поле за "Юнайтед" 8 раз и забил 1 гол.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
telegraph.co.uk

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.10.2022 в 00:14
Если тренер сборной хоть немного совести имеет, то он и близко не подпустит к команде это повязкошвыряющее быдло 7
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