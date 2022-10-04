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Классные удары издали и магическая пятка. Лестер - Ноттингем 4:0. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Лестер – Ноттингем, английская Премьер-лига, 3.10.2022

Классные удары издали и магическая пятка. Лестер - Ноттингем 4:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Лестер - Ноттингем, которые встречались в восьмом туре английской Премьер-лиги. Лисы оставались единственной командой, которая не выигрывала в чемпионате, но в понедельник наконец-то добилась успеха. Одержать победу удалось благодаря поставленным дальним ударам. Дважды издали стрелял Мэддисон, особенно классным вышел гол со штрафного, еще однажды приложился Барнс. Финальную точку, точнее восклицательный знак, поставил Дака, который замкнул прострел эффектным ударом пяткой.

Английская Премьер-лига. 8-й тур
3 октября. Лестер. Кинг Пауэр Стедиум

Лестер – Ноттингем 4:0

Голы: Мэддисон 25, Барнс, 27, Мэддисон 35, Дака 73

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В статье: Лестер Сити Джеймс Мэддисон Ноттингем Форест (Ноттингем)
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