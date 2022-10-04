Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Классные удары издали и магическая пятка. Лестер - Ноттингем 4:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Лестер – Ноттингем, английская Премьер-лига, 3.10.2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Лестер - Ноттингем, которые встречались в восьмом туре английской Премьер-лиги. Лисы оставались единственной командой, которая не выигрывала в чемпионате, но в понедельник наконец-то добилась успеха. Одержать победу удалось благодаря поставленным дальним ударам. Дважды издали стрелял Мэддисон, особенно классным вышел гол со штрафного, еще однажды приложился Барнс. Финальную точку, точнее восклицательный знак, поставил Дака, который замкнул прострел эффектным ударом пяткой.
Английская Премьер-лига. 8-й тур
3 октября. Лестер. Кинг Пауэр Стедиум
Лестер – Ноттингем 4:0
Голы: Мэддисон 25, Барнс, 27, Мэддисон 35, Дака 73
Популярное сейчас
- "Я очень поддерживаю Украину". Илон Маск после скандала в Твиттере ответил Зеленскому
- Уже больше 5 тысяч ББМ. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной
- Легенда Интера может возглавить аутсайдера Серии А
- Возвращение УПЛ, дерби Манчестера. Расписание футбола на выходные
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине