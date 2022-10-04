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Холанд второй раз подряд стал игроком месяца в Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

5 голов в 4-х матчах

Холанд второй раз подряд стал игроком месяца в Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Эрлинг Холанд признан игроком месяца "Манчестер Сити" в сентябре. В голосовании он опередил Фила Фодена и Кевина де Брюйне.

Норвежец провел в сентябре 4 матча, в которых забил 5 голов.

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Холанда уже признавали лучшим игроком месяца в "Сити" в августе. Тогда он в 5 матчах забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу.

"Манчестер Сити" идет на втором месте в АПЛ с 20 очками после 8 матчей.

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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