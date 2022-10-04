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Холанд второй раз подряд стал игроком месяца в Манчестер Сити
5 голов в 4-х матчах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эрлинг Холанд признан игроком месяца "Манчестер Сити" в сентябре. В голосовании он опередил Фила Фодена и Кевина де Брюйне.
Норвежец провел в сентябре 4 матча, в которых забил 5 голов.
Холанда уже признавали лучшим игроком месяца в "Сити" в августе. Тогда он в 5 матчах забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу.
"Манчестер Сити" идет на втором месте в АПЛ с 20 очками после 8 матчей.
Your @etihad Player of the Month for September is... @ErlingHaaland ????— Manchester City (@ManCity) October 4, 2022
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