Холанд второй раз подряд стал игроком месяца в Манчестер Сити

Эрлинг Холанд признан игроком месяца "Манчестер Сити" в сентябре. В голосовании он опередил Фила Фодена и Кевина де Брюйне.

Норвежец провел в сентябре 4 матча, в которых забил 5 голов.

Холанда уже признавали лучшим игроком месяца в "Сити" в августе. Тогда он в 5 матчах забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу.

"Манчестер Сити" идет на втором месте в АПЛ с 20 очками после 8 матчей.

Your @etihad Player of the Month for September is... @ErlingHaaland ????



And you could win his signed shirt. Enter now ⤵️