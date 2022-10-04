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Гвардиола о Холанде: Никто из ровесников не может конкурировать с ним, никто
Справедливо
Фото: twitter.com/ManCity
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает 22-летнего Эрлинга Холанда лучшим в его возрастной категории. "Цифры говорят сами за себя", – приводит слова менеджера MEN.
"Никто из ровесников не может конкурировать с ним, никто. Цифры говорят сами за себя.
В раздевалке, на поле мы видим то, чего нет в статистике, но что радует нас", – сказал главный тренер "Манчестер Сити".
Ранее сегодня Холанд стал игроком месяца во второй раз подряд. Он забил 5 голов в 4-х матчах в сентябре.
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