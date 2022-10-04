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В МЮ сказали ван де Беку, что он может покинуть клуб зимой
Наконец перестанут мучить парня
Фото: twitter.com/ManUtd
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек может зимой покинуть клуб, сообщает 90min. Руководство связалось с представителем игрока и уведомило, что не будет препятствовать уходу игрока уже зимой.
Отмечается, что наиболее вероятный выход – аренда. Нидерландским полузащитником интересуются как в АПЛ, так и за рубежом.
В услугах 25-летнего полузащитника заинтересованы в "ПСВ" и "Аяксе".
В этом сезоне Донни выходил провел на поле всего 19 минут, трижды выходив на замену. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 20 миллионов евро.
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