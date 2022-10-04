В МЮ сказали ван де Беку, что он может покинуть клуб зимой

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек может зимой покинуть клуб, сообщает 90min. Руководство связалось с представителем игрока и уведомило, что не будет препятствовать уходу игрока уже зимой.

Отмечается, что наиболее вероятный выход – аренда. Нидерландским полузащитником интересуются как в АПЛ, так и за рубежом.

В услугах 25-летнего полузащитника заинтересованы в "ПСВ" и "Аяксе".

В этом сезоне Донни выходил провел на поле всего 19 минут, трижды выходив на замену. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 20 миллионов евро.