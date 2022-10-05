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Нуньес: Я не понимаю, что говорит Клопп. Спрашиваю у одноклубников, что он сказал

Англия
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Обучение английскому идет тяжело

Нуньес: Я не понимаю, что говорит Клопп. Спрашиваю у одноклубников, что он сказал

Фото: twitter.com/LFC

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Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес рассказал, что не понимает, что ему говорит Клопп. "Иногда я чувствую себя немного нерешительно, неуверенно", – приводит его слова El Pais.

"Честно говоря, я не понимаю ничего из того, что он говорит. Я спрашиваю у одноклубников, что он сказал.

Думаю, он очень четко доносит свои идеи, он просит нас делать все просто, не бояться играть, быть уверенными. Он хочет, чтобы мы всегда прессинговали после потери, всегда просит об этом.

Иногда я чувствую себя немного нерешительно, неуверенно, но с тренировками и матчами уверенность будет расти. Тренер всегда вселяет в меня уверенность", – сказал форвард мерсисайдцев.

Уругваец присоединился к "Ливерпулю" 1 июля. Перед трансфером в стан "красных" два последних сезона он провел в "Бенфике".

В этом сезоне Нуньес провел за "Ливерпуль" 8 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Дарвин Нуньес
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Источник:
elpais.com.uy

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