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Марсьяль хотел бы продлить контракт, при условии достаточного игрового времени
Показал, что он в форме
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль готов продлить контракт с клубом, если ему дадут достаточно игрового времени, сообщает CaughtOffside со ссылкой на Фабрицио Романо. Француз находится в планах Эрика тен Хага.
Форма француза впечатляла ещё во время предсезонки, но Марсьяль получил повреждение и пропустил начало сезона.
Тен Хаг отдал предпочтение Марсьялю и выпустил его в матче с "Сити", несмотря на Роналду, также сидевшего на скамейке запасных. Француз доказал что он в порядке, забив два мяча.
В этом сезоне 26-летний француз успел провести 2 матча, забив 2 гола и отдав голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 16 миллионов евро.
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