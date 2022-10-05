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Марсьяль хотел бы продлить контракт, при условии достаточного игрового времени

Англия
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Показал, что он в форме

Марсьяль хотел бы продлить контракт, при условии достаточного игрового времени

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль готов продлить контракт с клубом, если ему дадут достаточно игрового времени, сообщает CaughtOffside со ссылкой на Фабрицио Романо. Француз находится в планах Эрика тен Хага.

Форма француза впечатляла ещё во время предсезонки, но Марсьяль получил повреждение и пропустил начало сезона.

Тен Хаг отдал предпочтение Марсьялю и выпустил его в матче с "Сити", несмотря на Роналду, также сидевшего на скамейке запасных. Француз доказал что он в порядке, забив два мяча.

В этом сезоне 26-летний француз успел провести 2 матча, забив 2 гола и отдав голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 16 миллионов евро.

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В статье: Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
caughtoffside.com

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