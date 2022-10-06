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Умер легендарный тренер Тоттенхэма по физподготовке Джан Пьеро Вентроне

Англия
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Многие знают его по прозвищу "морпех"

Умер легендарный тренер Тоттенхэма по физподготовке Джан Пьеро Вентроне

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

В возрасте 62 лет ушел из жизни тренер по фитнесу "Тоттенхэма" Джан Пьеро Вентроне, сообщает сайт клуба. Причиной смерти легендарного итальянца стала лейкемия.

К штабу Антонио Конте в "Тоттенхэме" специалист присоединился в 2021-м году.

В Италии ему дали прозвище "морпех" за жесткий режим тренировок. Он помогал строить "Ювентус" Марчелло Липпи. В Турине Джан Пьеро суммарно проработал 7 лет.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
tottenhamhotspur.com

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