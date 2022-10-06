Умер легендарный тренер Тоттенхэма по физподготовке Джан Пьеро Вентроне

В возрасте 62 лет ушел из жизни тренер по фитнесу "Тоттенхэма" Джан Пьеро Вентроне, сообщает сайт клуба. Причиной смерти легендарного итальянца стала лейкемия.

К штабу Антонио Конте в "Тоттенхэме" специалист присоединился в 2021-м году.

В Италии ему дали прозвище "морпех" за жесткий режим тренировок. Он помогал строить "Ювентус" Марчелло Липпи. В Турине Джан Пьеро суммарно проработал 7 лет.