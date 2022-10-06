Роналду сделал первое результативное действие за МЮ в сезоне с игры. Это голевая передача – Видео

Криштиану Роналду вышел в старте "Манчестер Юнайтед" на матч Лиги Европы против "Омонии" (3:2). 32-летний португалец отдал голевую передачу на Маркуса Рашфорда.

Эта голевая передача стала первым результативным действием Криштиану с игры за "Юнайтед" в этом сезоне. До этого он только реализовал пенальти в матче с "Шерифом".

Таким образом у Криштиану в 9 матчах за "Манчестер Юнайтед" 1 гол и 1 голевая передача.

Стоит отметить, что Роналду также отдал голевую в сборной Португалии, во время матча Лиги наций с Чехией (4:0).