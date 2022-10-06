Холанд благодаря бонусам получает 865 тысяч фунтов в неделю – это рекорд АПЛ

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд благодаря легкой бонусной системе своего контракта получает 865 тысяч фунтов в неделю (более 1 миллиона евро), сообщает Daily Mail.

К базовому еженедельному окладу норвежца добавляются практически гарантированные бонусы, которые и формируют такую сумму. Это делает его самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ.

Например, Роналду получает в "Манчестер Юнайтед" 480 тысяч, а де Брюйне зарабатывает в "Сити" 375 тысяч фунтов в неделю.

В этом сезоне Холанд забил уже 19 голов и отдал 3 голевые передачи в 12 матчах.