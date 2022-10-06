  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Холанд благодаря бонусам получает 865 тысяч фунтов в неделю – это рекорд АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд благодаря бонусам получает 865 тысяч фунтов в неделю – это рекорд АПЛ

Англия
(1 голосов)

Столько стоят голы

Холанд благодаря бонусам получает 865 тысяч фунтов в неделю – это рекорд АПЛ

Фото: twitter.com/ErlingHaaland

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд благодаря легкой бонусной системе своего контракта получает 865 тысяч фунтов в неделю (более 1 миллиона евро), сообщает Daily Mail.

К базовому еженедельному окладу норвежца добавляются практически гарантированные бонусы, которые и формируют такую сумму. Это делает его самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ.

Например, Роналду получает в "Манчестер Юнайтед" 480 тысяч, а де Брюйне зарабатывает в "Сити" 375 тысяч фунтов в неделю.

В этом сезоне Холанд забил уже 19 голов и отдал 3 голевые передачи в 12 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде