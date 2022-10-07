Стал известен характер травмы Уэсли Фофана

Центральный защитник "Челси" Уэсли Фофана пропустит как минимум четыре недели из-за травмы, сообщает Sky Sports.

21-летний игрок получил повреждение в матче Лиги чемпионов против "Милана" (3:0) - его заменили на 37-й минуте встречи. У француза обнаружено растяжение связок коленного сустава, хотя изначально были опасения, что травма может оказаться гораздо серьезнее.

Ожидается, что восстановление Фофана займет от четырех до шести недель.

В нынешнем сезоне Уэсли провел 6 матчей за "синих" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.