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Поверили в него. Аутсайдер АПЛ продлил контракт с главным тренером

Англия
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Стив Купер остается в команде

Поверили в него. Аутсайдер АПЛ продлил контракт с главным тренером

Фото: nottinghamforest.co.uk

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"Ноттингем Форест" решил продолжить сотрудничество с главным тренером команды Стивом Купером. Английский клуб объявил о продлении контракта с 42-летним специалистом.

Новое соглашение валлийца рассчитано до 2025 года.

Купер возглавил "лесников" в сентябре 2021 года. Заняв 4-е место в Чемпионшипе, он стал первым тренером с 1998 года, который вывел команду в высший дивизион чемпионата Англии. Ранее были слухи о том, что Стив близок к увольнению, а одним из претендентов на его место назывался Рафаэль Бените.

Напомним, команда потерпела пять поражений подряд с общим счетом 4:18. После 8-ми туров АПЛ "Ноттингем Форест" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 4 очка.

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В статье: Ноттингем Форест (Ноттингем) Стив Купер
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Источник:
nottinghamforest.co.uk

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