Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поверили в него. Аутсайдер АПЛ продлил контракт с главным тренером
Стив Купер остается в команде
Фото: nottinghamforest.co.uk
"Ноттингем Форест" решил продолжить сотрудничество с главным тренером команды Стивом Купером. Английский клуб объявил о продлении контракта с 42-летним специалистом.
Новое соглашение валлийца рассчитано до 2025 года.
Купер возглавил "лесников" в сентябре 2021 года. Заняв 4-е место в Чемпионшипе, он стал первым тренером с 1998 года, который вывел команду в высший дивизион чемпионата Англии. Ранее были слухи о том, что Стив близок к увольнению, а одним из претендентов на его место назывался Рафаэль Бените.
Напомним, команда потерпела пять поражений подряд с общим счетом 4:18. После 8-ми туров АПЛ "Ноттингем Форест" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 4 очка.
Популярное сейчас
- СМИ: Франк Рибери расторгнет контракт с Салернитаной и завершит карьеру
- Меркель заявила, что мир в Европе возможен только с участием рф, и предупредила касательно угроз путина
- Днепр-1 сыграет с Зарей, Динамо примет Рух, Арсенал против Ливерпуля. Расписание футбола на 7-9 октября
- Тен Хаг выстрелил себе в голову, Зинченко триумфально вернулся из лазарета. Аудиомнение #168
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО