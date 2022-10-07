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Гвардиола: Никто не сравнится с Лео. Сколько было новых Месси, 10-15, но все они провалились
Испанский специалист снова хвалит Месси
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на сравнение Эрлинга Холанда с Лионелем Месси.
"Никто не сравнится с Лео Месси. Сколько было "новых Месси", 10-15, но все они провалились.
Все вопросы только о Холанде, но парни в команде прекрасно принимают это. Например, Кевин – исключительный человек, и он счастлив, что Эрлинг здесь. И это касается всех игроков "Сити", – приводит слова Гвардиолы MEN.
Гвардиола работал с Месси в "Барселоне" с 2008-го по 2012-й.
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