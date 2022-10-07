Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал попробует подписать Холанда в 2024-м
В "Мадриде" хотят убедить его, что играть за "Реал" престижнее
Premier League Twitter
"Реал" не беспокоится из-за высказываний главного тренера "Сити" Пепа Гвардиолы, который ранее заявил, что в контракте норвежца нет пункта о переходе в "Мадрид", сообщает AS.
Сообщается, что "Реал" знает, что 22-летнего норвежца в 2024-м можно будет выкупить за 180 миллионов евро.
К этому моменту также должен истечь контракт с Каримом Бензема. В этом и заключается план "Реала".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:as.com
Популярное сейчас
- Директор Динамо: Ультрас не любят Суркисов? За то, что они делают сейчас – их стоит любить
- Зинченко: После перехода в Арсенал понял, что до этого я совсем не тренировался
- Третье поражение Динамо в Лиге Европы, спасение Днепра-1 в игре с аутсайдером. Главные новости за 6 октября
- Гвардиола объяснил, почему Холанд не достиг уровня Месси, несмотря на 17 голов в 11 матчах
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО
Новости по теме
- 08:20 Украинские Днепр-1 сыграет с Зарей, Динамо примет Рух, Арсенал против Ливерпуля. Расписание футбола на 7-9 октября
- 23:35 Зарубежные Холанд: Реал был третьей опцией для перехода. Гвардиола – лучший тренер мира
- 15:16 Зарубежные В Реале не жалеют, что не подписали Холанда, считая Бензема лучшим форвардом в мире
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet