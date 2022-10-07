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Реал попробует подписать Холанда в 2024-м

Англия
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В "Мадриде" хотят убедить его, что играть за "Реал" престижнее

Реал попробует подписать Холанда в 2024-м

Premier League Twitter

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"Реал" не беспокоится из-за высказываний главного тренера "Сити" Пепа Гвардиолы, который ранее заявил, что в контракте норвежца нет пункта о переходе в "Мадрид", сообщает AS.

Сообщается, что "Реал" знает, что 22-летнего норвежца в 2024-м можно будет выкупить за 180 миллионов евро.

К этому моменту также должен истечь контракт с Каримом Бензема. В этом и заключается план "Реала".

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
as.com

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