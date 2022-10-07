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Маркус Рашфорд – игрок недели в Лиге Европы
Обошел Гакпо, Бен Йеддера, Канго
Фото: twitter.com/ManUtd
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд признан лучшим игроком недели Лиги Европы УЕФА.
24-летний англичанин забил два гола и отдал голевую передачу в матче с "Омонией" (3:2).
Коди Гакпо ("ПСВ") забил 2 гола и отдал ассист, Виссам Бен-Йеддер ("Монако") сделал дубль и Каку Гелор Канга ("Црвена Звезда") также оформил дубль.
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Источник:uefa.com
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