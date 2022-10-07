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Маркус Рашфорд – игрок недели в Лиге Европы

Англия
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Обошел Гакпо, Бен Йеддера, Канго

Маркус Рашфорд – игрок недели в Лиге Европы

Фото: twitter.com/ManUtd

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд признан лучшим игроком недели Лиги Европы УЕФА.

24-летний англичанин забил два гола и отдал голевую передачу в матче с "Омонией" (3:2).

Коди Гакпо ("ПСВ") забил 2 гола и отдал ассист, Виссам Бен-Йеддер ("Монако") сделал дубль и Каку Гелор Канга ("Црвена Звезда") также оформил дубль.

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В статье: Лига Европы Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
uefa.com

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