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В МЮ уверены, что Роналду не уйдет в январе из-за отсутствия интереса к нему

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В МЮ уверены, что Роналду не уйдет в январе из-за отсутствия интереса к нему

Фото: twitter.com/ManUtd

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Руководство "Манчестер Юнайтед" не боится потерять Криштиану Роналду этой зимой, сообщает ESPN. Несмотря на желание 37-летнего португальца, это маловероятно.

На нападающего попросту нет претендентов, по крайней мере сейчас.

Источники в ESPN сообщают, что позиция может измениться у "Челси", после ухода Томаса Тухеля. Немец был категорически против перехода Роналду, в то время как новый совладелец клуба, Тодд Боэли, хотел подписать Криштиану.

Тем не менее, несмотря на уверенность в невозможности перехода, такой трансфер для руководства "МЮ" был бы неприятен – в клубе не хотели бы терять одного из нападающих зимой. В клубе не смогут найти качественного форварда для его замены в январе.

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Кстати, правила УЕФА позволяют перейти Криштиану зимой в клуб, выступающий в ЛЧ и сыграть в плей-офф, несмотря на 3 матча в Лиге Европы за "манкунианцев".

В клубе лояльнее относятся к переходу будущим летом – "Манчестер Юнайтед" готов отпустить португальца.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
espn.com

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