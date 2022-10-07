В МЮ уверены, что Роналду не уйдет в январе из-за отсутствия интереса к нему

Руководство "Манчестер Юнайтед" не боится потерять Криштиану Роналду этой зимой, сообщает ESPN. Несмотря на желание 37-летнего португальца, это маловероятно.

На нападающего попросту нет претендентов, по крайней мере сейчас.

Источники в ESPN сообщают, что позиция может измениться у "Челси", после ухода Томаса Тухеля. Немец был категорически против перехода Роналду, в то время как новый совладелец клуба, Тодд Боэли, хотел подписать Криштиану.

Тем не менее, несмотря на уверенность в невозможности перехода, такой трансфер для руководства "МЮ" был бы неприятен – в клубе не хотели бы терять одного из нападающих зимой. В клубе не смогут найти качественного форварда для его замены в январе.

Кстати, правила УЕФА позволяют перейти Криштиану зимой в клуб, выступающий в ЛЧ и сыграть в плей-офф, несмотря на 3 матча в Лиге Европы за "манкунианцев".

В клубе лояльнее относятся к переходу будущим летом – "Манчестер Юнайтед" готов отпустить португальца.