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В МЮ уверены, что Роналду не уйдет в январе из-за отсутствия интереса к нему
Важно вовремя закончить
Фото: twitter.com/ManUtd
Руководство "Манчестер Юнайтед" не боится потерять Криштиану Роналду этой зимой, сообщает ESPN. Несмотря на желание 37-летнего португальца, это маловероятно.
На нападающего попросту нет претендентов, по крайней мере сейчас.
Источники в ESPN сообщают, что позиция может измениться у "Челси", после ухода Томаса Тухеля. Немец был категорически против перехода Роналду, в то время как новый совладелец клуба, Тодд Боэли, хотел подписать Криштиану.
Тем не менее, несмотря на уверенность в невозможности перехода, такой трансфер для руководства "МЮ" был бы неприятен – в клубе не хотели бы терять одного из нападающих зимой. В клубе не смогут найти качественного форварда для его замены в январе.
Кстати, правила УЕФА позволяют перейти Криштиану зимой в клуб, выступающий в ЛЧ и сыграть в плей-офф, несмотря на 3 матча в Лиге Европы за "манкунианцев".
В клубе лояльнее относятся к переходу будущим летом – "Манчестер Юнайтед" готов отпустить португальца.
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