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Бэкхем общался с Роналду по поводу трансфера в Интер Майами
Звезды активно возвращаются в МЛС
Фото: twitter.com/Cristiano
Владелец "Интер" Майами Дэвид Бэкхем обсудил с Криштиану Роналду перспективу перехода в январе, сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда.
EXCL????David #Beckham spoke with #Cristiano Ronaldo about the possibility of the Portuguese playing for Inter Miami in January. ???????????????? #InterMiami https://t.co/t6rELDSNG4— Pedro Almeida (@pedrogva6) October 7, 2022
"Интер" Майами идет на 5 месте в турнирной таблице восточной конференции. До конца сезона в МЛС осталась пара туров.
Ранее сообщалось, что в "МЮ" уверены, что Криштиану не уйдет зимой из-за отсутствия интереса к нему.
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