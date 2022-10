Бэкхем общался с Роналду по поводу трансфера в Интер Майами

Владелец "Интер" Майами Дэвид Бэкхем обсудил с Криштиану Роналду перспективу перехода в январе, сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда.

EXCL????David #Beckham spoke with #Cristiano Ronaldo about the possibility of the Portuguese playing for Inter Miami in January. ???????????????? #InterMiami https://t.co/t6rELDSNG4