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Бэкхем общался с Роналду по поводу трансфера в Интер Майами

Англия
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Звезды активно возвращаются в МЛС

Бэкхем общался с Роналду по поводу трансфера в Интер Майами

Фото: twitter.com/Cristiano

Новина українською

Владелец "Интер" Майами Дэвид Бэкхем обсудил с Криштиану Роналду перспективу перехода в январе, сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда.

"Интер" Майами идет на 5 месте в турнирной таблице восточной конференции. До конца сезона в МЛС осталась пара туров.

Ранее сообщалось, что в "МЮ" уверены, что Криштиану не уйдет зимой из-за отсутствия интереса к нему.

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В статье: Криштиану Роналду Дэвид Бекхэм Манчестер Юнайтед Интер Майами
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