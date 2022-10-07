Бэкхем общался с Роналду по поводу трансфера в Интер Майами

Владелец "Интер" Майами Дэвид Бэкхем обсудил с Криштиану Роналду перспективу перехода в январе, сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда.

EXCL????David #Beckham spoke with #Cristiano Ronaldo about the possibility of the Portuguese playing for Inter Miami in January. ???????????????? #InterMiami https://t.co/t6rELDSNG4 — Pedro Almeida (@pedrogva6) October 7, 2022

"Интер" Майами идет на 5 месте в турнирной таблице восточной конференции. До конца сезона в МЛС осталась пара туров.

Ранее сообщалось, что в "МЮ" уверены, что Криштиану не уйдет зимой из-за отсутствия интереса к нему.