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Клопп: Арсенал – потрясающая команда. Они занимают свою позицию вполне заслуженно

Англия
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Коуч "красных" оценил лондонцев

Клопп: Арсенал – потрясающая команда. Они занимают свою позицию вполне заслуженно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп дав коментар про гру "Арсеналу" у поточному сезоні:

"З усією повагою, вау. Дійсно дуже хороша робота. Часом тобі не хочуть давати час, коли він потрібен, може, ти його і не заслуговуєш, адже ним потрібно добре скористатись - очевидно, що Артеті це вдалось.

У їхньому складі було багато талантів. Я був дуже радий за Мартінеллі - він став таким гравцем, як я очікував. Мартін Едеґор - я спілкувався з ним, коли йому було 15 і весь світ хотів його, тоді він обрав "Реал". Пам'ятаю, як ми сиділи за столом з його батьком, ніби це було вчора, всі були дуже схвильовані. Потім було кілька важких років, що нормально, коли ти настільки у центрі уваги. Але він став таким гравцем, яким всі від нього очікували.

Сака грає неймовірно з першого дня. І Габріель Жезус, якщо хтось і знав, наскільки добре він може грати не у футболці "Ман Сіті" на позиції 9-го номера, то це був Мікель, адже він працював з ним. Те саме із Зінченком, бачив чудові речі. Повернув Джаку у потрібне русло. Томас Парті, всі знали, який він хороший гравець, коли він був в "Атлетіко". Оборона зараз дійсно добре побудована, вони знайшли спосіб, як хочуть захищатися.

Це молода, дуже захоплива команда, яка добре справляється, вони займають свою позицію цілком заслужено", - сказав Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Арсенал (Лондон) Ливерпуль
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