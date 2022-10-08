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Артета: Мы можем выступать еще лучше, чем сейчас

Англия
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Куда уж лучше?

Артета: Мы можем выступать еще лучше, чем сейчас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Коуч "Арсенала" Микель Артета дал комментарий перед матчем АПЛ с "Ливерпулем":

– Это будет действительно захватывающий матч против одного и топ-оппонентов в лиге. Игра будет очень затратная, от нас потребуется быть в своей лучшей форме.

Один из тех матчей, которых все с нетерпением ждут. Наш соперник демонстрирует свой уровень на протяжении пяти-шести лет. Нам надо показать, что мы повысили свой уровень и способны конкурировать.

– "Арсенал" набрал 21 из 24 очков на старте сезона.

– Я осознаю, что мы можем выступать еще лучше, чем сейчас. И мы должны это делать, если желаем быть той командой, которую мы хотим видеть. И задача – делать это каждые три дня. Всегда есть какие-то слабые места, которые хочется устранить.

Я действительно очень горжусь тем, как изменилась наша динамика, как изменилась атмосфера вокруг клуба. Да, успех измеряется завоеванными трофеями, но вы также должны понимать, где мы были до этого и насколько раздробленным выглядел клуб. То, как все выглядит сейчас, – это заслуга каждого, – сказал коуч.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
Sky Sports

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