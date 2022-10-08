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Артета: Мы можем выступать еще лучше, чем сейчас
Куда уж лучше?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Коуч "Арсенала" Микель Артета дал комментарий перед матчем АПЛ с "Ливерпулем":
– Это будет действительно захватывающий матч против одного и топ-оппонентов в лиге. Игра будет очень затратная, от нас потребуется быть в своей лучшей форме.
Один из тех матчей, которых все с нетерпением ждут. Наш соперник демонстрирует свой уровень на протяжении пяти-шести лет. Нам надо показать, что мы повысили свой уровень и способны конкурировать.
– "Арсенал" набрал 21 из 24 очков на старте сезона.
– Я осознаю, что мы можем выступать еще лучше, чем сейчас. И мы должны это делать, если желаем быть той командой, которую мы хотим видеть. И задача – делать это каждые три дня. Всегда есть какие-то слабые места, которые хочется устранить.
Я действительно очень горжусь тем, как изменилась наша динамика, как изменилась атмосфера вокруг клуба. Да, успех измеряется завоеванными трофеями, но вы также должны понимать, где мы были до этого и насколько раздробленным выглядел клуб. То, как все выглядит сейчас, – это заслуга каждого, – сказал коуч.
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