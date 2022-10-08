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Английские болельщики собрали 2 миллиона подписей, чтобы запретить Холанду играть в АПЛ

Англия
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Он слишком много забивает

Английские болельщики собрали 2 миллиона подписей, чтобы запретить Холанду играть в АПЛ

Фото: Getty Images

Новина українською

Болельщики английских клубов (кроме “Манчестер Сити”) решили по-своему бороться с нереальной результативностью Эрлинга Холанда. Они решили создать петицию, целью которой является запрет норвежцу участвовать в матчах АПЛ. Об этом сообщает AS.

Она уже набрала более двух миллионов подписей. Петиция была опубликована на сайте правительства Великобритании. Одной из причин был указан пункт, что "на самом деле Холанд является роботом".

Конечно же такое обращение болельщиков к британскому правительству было попыткой посмеяться над норвежцем. Хотя и оно набрало нужное количество подписей, однако из-за своей шутливой формы было удалено модераторами.

Напомним, что на счету Холанда 14 голов и три ассиста в восьми матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги. По показателю забитых мячей он опережает сразу 13 команд АПЛ, еще у двух коллективов столько же голов в своем активе.

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
AS

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