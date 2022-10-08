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Руни: Роналду - величайший игрок, но время настигает в итоге всех нас
Золотой период Криштиану уже позади
Фото: https://twitter.com/ManUtd
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни дал комментарий о форварде "красных дьяволов" Криштиану Роналду.
"Роналду и Месси — два величайших игрока в истории футбола, но в итоге время настигает всех нас.
Криштиану сейчас явно не тот игрок, каким был в 22 или 23 года. Это тяжело для него. Ему трудно оставаться на скамейке запасных. Я уверен, что он сохранит терпение. Его шанс ещё появится. Очевидно, он его использует и сделает всё, чтобы вновь забраться на вершину", — скзаал Руни.
Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в девяти встречах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.
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