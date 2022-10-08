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Руни: Роналду - величайший игрок, но время настигает в итоге всех нас

Англия
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Золотой период Криштиану уже позади

Руни: Роналду - величайший игрок, но время настигает в итоге всех нас

Фото: https://twitter.com/ManUtd

Новина українською

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни дал комментарий о форварде "красных дьяволов" Криштиану Роналду.

"Роналду и Месси — два величайших игрока в истории футбола, но в итоге время настигает всех нас.

Криштиану сейчас явно не тот игрок, каким был в 22 или 23 года. Это тяжело для него. Ему трудно оставаться на скамейке запасных. Я уверен, что он сохранит терпение. Его шанс ещё появится. Очевидно, он его использует и сделает всё, чтобы вновь забраться на вершину", — скзаал Руни.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в девяти встречах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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В статье: Криштиану Роналду Уэйн Руни Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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