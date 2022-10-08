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АПЛ. Ньюкасл взлетает в пятерку, Борнмут остановил Лестер

Англия
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Брентфорд пропустил на Сент-Джеймс Парк пять мячей

АПЛ. Ньюкасл взлетает в пятерку, Борнмут остановил Лестер

Фото: twitter.com/premierleague/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, десятый тур

Борнмут, “Дин Курт”

“Борнмут” – “Лестер” 2:1

Голы: Биллинг 69, Кристи 71 – Дака 10

“Борнмут”: Нету – Смит, Мифем, Сенеси, Фредерикс (Стэйси 72) – Тавернье, Кук, Лерма, Биллинг (Энтони 77) – Соланке (Мур 90+2), Кристи

“Лестер”: Уорд – Джастин (Перес 86), Фас, Эванс, Кастань (Амарти 67) – Сумаре (Ихеаначо 79) – Барнс, Дьюсбери-Холл, Тилеманс, Маддисон – Дака (Варди 67)

Предупреждения: Фредерикс 40 – Сумаре 59, Маддисон 88

Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Брентфорд” 5:1

Голы: Гимараэш 21, Мерфи 28, Гимараэш 56, Альмирон 82, Пиннок 90 (авт.) – Тоуни 54 (пен.)

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер (Таргетт 84), Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимараэш (Сен-Максимен 78), Уиллок – Альмирон (Андерсон 84), Уилсон (Вуд 84), Мерфи (Жоэлинтон 66)

“Брентфорд”: Райя – Ми (Дамсгор 71), Пиннок, Айер – Генри, Йенсен, Баптист (Оньека 63), Дасилва (Янельс 46), Хики (Годдос 83) – Тоуни, Мбемо (Висса 62)

Предупреждения: Тоуни 45+1

Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Саутгемптон” 4:0

Голы: Канселу 20, Фоден 32, Марез 49, Холанд 65

Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Вулверхэмптон” 3:0

Голы: Хавертц 45+3, Пулишич 54, Броя 90

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В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Брентфорд Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Сити Ньюкасл "Саутгемптон" Борнмут (Англия) Лестер Сити
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