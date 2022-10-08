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АПЛ. Ньюкасл взлетает в пятерку, Борнмут остановил Лестер
Брентфорд пропустил на Сент-Джеймс Парк пять мячей
Фото: twitter.com/premierleague/Автор - невідомий
Чемпионат Англии, десятый тур
Борнмут, “Дин Курт”
“Борнмут” – “Лестер” 2:1
Голы: Биллинг 69, Кристи 71 – Дака 10
“Борнмут”: Нету – Смит, Мифем, Сенеси, Фредерикс (Стэйси 72) – Тавернье, Кук, Лерма, Биллинг (Энтони 77) – Соланке (Мур 90+2), Кристи
“Лестер”: Уорд – Джастин (Перес 86), Фас, Эванс, Кастань (Амарти 67) – Сумаре (Ихеаначо 79) – Барнс, Дьюсбери-Холл, Тилеманс, Маддисон – Дака (Варди 67)
Предупреждения: Фредерикс 40 – Сумаре 59, Маддисон 88
Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” – “Брентфорд” 5:1
Голы: Гимараэш 21, Мерфи 28, Гимараэш 56, Альмирон 82, Пиннок 90 (авт.) – Тоуни 54 (пен.)
“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер (Таргетт 84), Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимараэш (Сен-Максимен 78), Уиллок – Альмирон (Андерсон 84), Уилсон (Вуд 84), Мерфи (Жоэлинтон 66)
“Брентфорд”: Райя – Ми (Дамсгор 71), Пиннок, Айер – Генри, Йенсен, Баптист (Оньека 63), Дасилва (Янельс 46), Хики (Годдос 83) – Тоуни, Мбемо (Висса 62)
Предупреждения: Тоуни 45+1
Манчестер, “Этихад”
Голы: Канселу 20, Фоден 32, Марез 49, Холанд 65
Лондон, “Стэмфорд Бридж”
Голы: Хавертц 45+3, Пулишич 54, Броя 90
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