АПЛ. Манчестер Сити снова разгромил соперника на Этихаде

Английская Премьер-лига, 10-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Результативность этого матча помогла побить или переписать сразу несколько рекордов и разнообразных достижений, но о них позже и по-порядку. "Сити" снова вырывается в лидеры таблицы и будет пристально следить за завтрашним матчем "Арсенала" с "Ливерпулем" и страстно болеть за "мерсисайдцев". Футбол – штука изменчивая: сегодня это твой друг, хотя только в прошлом сезоне был основным конкурентом.

Собственно, конкурентности сегодня не было вообще. "Сити" с первых секунд забрал мяч, затем воплотил преимущество во владении в моменты (чего стоит только штанга от Холанда), а на 20-й минуте реализовал один из них. Канселу, как и положено крайнему защитнику в команде Гвардиолы, играл очень высоко на левом фланге. Португалец пролетел по бровке, дважды убрал капитана гостей Уорда-Прауса и из пределов штрафной прошил голкипера. Первый гол для него в этом сезоне.

Второй гол случился уже на 32-й минуте. После относительного затишья "горожане" снова отличились в воротах Базуна – на этот раз элегантно голкипера перекинул Фоден. Хоть и вратарь "святых" замолил сегодня сейвами много грехов своих партнеров, но везде он же не может спасти.

