АПЛ. Манчестер Сити снова разгромил соперника на Этихаде

Английская Премьер-лига, 10-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Результативность этого матча помогла побить или переписать сразу несколько рекордов и разнообразных достижений, но о них позже и по-порядку. "Сити" снова вырывается в лидеры таблицы и будет пристально следить за завтрашним матчем "Арсенала" с "Ливерпулем" и страстно болеть за "мерсисайдцев". Футбол – штука изменчивая: сегодня это твой друг, хотя только в прошлом сезоне был основным конкурентом.

Собственно, конкурентности сегодня не было вообще. "Сити" с первых секунд забрал мяч, затем воплотил преимущество во владении в моменты (чего стоит только штанга от Холанда), а на 20-й минуте реализовал один из них. Канселу, как и положено крайнему защитнику в команде Гвардиолы, играл очень высоко на левом фланге. Португалец пролетел по бровке, дважды убрал капитана гостей Уорда-Прауса и из пределов штрафной прошил голкипера. Первый гол для него в этом сезоне.

Второй гол случился уже на 32-й минуте. После относительного затишья "горожане" снова отличились в воротах Базуна – на этот раз элегантно голкипера перекинул Фоден. Хоть и вратарь "святых" замолил сегодня сейвами много грехов своих партнеров, но везде он же не может спасти.

На последних минутах первого тайма "Саутгемптон" все же нанес первый удар в матче (в противоположность десяти в "Сити"): Стюарт Армстронг плотно приложился к мячу с далекого расстояния - тот пролетел совсем чуть выше ворот.

Во втором тайме сценарий игры не изменился, что помогло подопечным Гвардиолы создать еще больше моментов и забить еще два гола. Сначала Марез замкнул мягкий наброс от Родри, а затем Холанд все-таки нашел свой голевой момент, в касание переправив прострел Канселу между ног голкиперу.

Вот как раз Эрлинг и собрал на своих плечах больше всех достижений за этот матч. Во-первых, он забил уже 15-й гол в этом чемпионате – это ровно столько же, столько лучший бомбардир “Сити” Де Брюйне за весь прошлый сезон в АПЛ, кроме этого это 20-й (!) гол в сезоне (а это только октябрь), в третьих – Холанд стал вторым в истории МС после Агуэро, кто отличился мячом в семи поединках чемпионата подряд за "горожан".

Кроме этого Де Брюйне установил рекорд “Манчестер Сити” по количеству ассистов в чемпионате (94), побив достижение Давида Силвы (93). Ну и информация о том, что "горожане" в девятый раз дома забивают минимум трижды в чемпионате – это как бонус.

Феноменальное преимущество подопечных Гвардиолы. "Саутгемптон" все больше катится ко дну. Может быть, слухи об увольнении Хазенхюттля вскоре станут реальностью?

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 4:0

Голы: Канселу 20, Фоден 32, Марез 49, Холанд 65

Манчестер Сити: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Аке, Канселу (Гомес 71) – Де Брюйне (Альварес 70), Родри, Силва (Льюис 78) – Фоден (Грилиш 58), Холанд, Марез (Палмер 70)

Саутгемптон: Базуну – Уокер-Питерс (Лариос 79), Салису, Белла-Кочап, Перро – С. Армстронг (Дженепо 66), Ворд-Праус, Диалло, Арибо (Мара 79) – А. Армстронг (Эльюнусси 66), Адамс

Предупреждение: Уокер-Питерс 20