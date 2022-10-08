Холанд забил уже в десяти матчах за Ман Сити подряд

Эрлинг Холанд сегодня снова забил – на этот раз "Саутгемптону" в АПЛ. Таким образом, норвежцу удалось забить уже в десятой игре за "Манчестер Сити" подряд. В последний раз он этого не сумел еще в августе – в игре против "Борнмута".

Тогда "Сити" обыграл соперника со счетом 4:0, а Холанд сделал лишь один ассист. После этого он забил в каждой из семи сыгранных игр АПЛ – всего 13 голов, а также в трёх матчах ЛЧ – 5 мячей.

На данный момент Эрлинг забил 15 из 33 голов "Манчестер Сити" в английской Премьер-лиге, что составляет 45,5 процента. Это второй лучший результат в европейских топ-5 лигах – после Роберта Левандовского. Поляк забил девять из 19 голов "Барселоны" – это 47 процентов.