Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 10-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома разгромил "Саутгемптон" - 4:0. "Горожане" забили по два гола в каждом из таймов. Команда Пепа Гвардиолы лидируют в таблице АПЛ, но у лондонского "Арсенала" есть матча в запасе. Эрлинг Холанд забил в 10-й игре "Ман Сити" подряд.

Английская Премьер-лига, 10-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Манчестер Сити– Саутгемптон 4:0

Голы: Канселу 20, Фоден 32, Марез 49, Холанд 65