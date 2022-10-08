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Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0. Обзор матча и видео голов

Англия
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Уверенная победа подопечных Гвардиолы

Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0. Обзор матча и видео голов

Twitter Manchester City

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В рамках 10-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома разгромил "Саутгемптон" - 4:0. "Горожане" забили по два гола в каждом из таймов. Команда Пепа Гвардиолы лидируют в таблице АПЛ, но у лондонского "Арсенала" есть матча в запасе. Эрлинг Холанд забил в 10-й игре "Ман Сити" подряд.

Английская Премьер-лига, 10-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Манчестер Сити– Саутгемптон 4:0

Голы: Канселу 20, Фоден 32, Марез 49, Холанд 65

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В статье: "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед
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