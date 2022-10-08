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Челси - Вулверхэмптон 3:0. Обзор матча и видео голов

Англия
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Три очка в копилку "пенсионеров"

Челси - Вулверхэмптон 3:0. Обзор матча и видео голов

Premier League Twitter

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В рамках 10-го тура АПЛ лондонский "Челси" без проблем переиграл "Вулверхэмптон". "Пенсионери" забили трижды и оставили свои ворота "сухими". Подопечные Грэма Поттера расположились в зоне Лиги чемпионов, но при этом имеют два матча в запасе. У "волков" же ситуация довольно патовая - команда идет в зоне вылета.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Челси" – "Вулверхэмптон" 3:0

Голы: Хавертц (45+3), Пулишич (54), Броя (90)

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В статье: Вулверхэмптон Челси (Лондон)
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