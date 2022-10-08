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Гвардиола: Для нашей команды Холанд - грозное оружие
Уверенная победа "горожан" над "святыми"
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Это хороший результат, мы играем хорошо. Мы пытались всеми силами разрушить прессинг "святых". В прошлом сезоне мы испытывали проблемы в играх с "Саутгемптоном".
Сегодня некоторые футболисты показали свою не лучшую форму, но несмотря на это, команда была сплоченной и создала много моментов.
Холанд снова имел моменты и забил класный гол. Для нашей команды Эрлинг - грозное оружие. И я им доволен", - рассказал испанский коуч.
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