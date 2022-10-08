  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Для нашей команды Холанд - грозное оружие
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Для нашей команды Холанд - грозное оружие

Англия
(1 голосов)

Уверенная победа "горожан" над "святыми"

Гвардиола: Для нашей команды Холанд - грозное оружие

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над "Саутгемптоном" в рамках 10-го тура АПЛ.

"Это хороший результат, мы играем хорошо. Мы пытались всеми силами разрушить прессинг "святых". В прошлом сезоне мы испытывали проблемы в играх с "Саутгемптоном".

Сегодня некоторые футболисты показали свою не лучшую форму, но несмотря на это, команда была сплоченной и создала много моментов.

Холанд снова имел моменты и забил класный гол. Для нашей команды Эрлинг - грозное оружие. И я им доволен", - рассказал испанский коуч.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити "Саутгемптон" Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде