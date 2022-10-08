Гвардиола: Для нашей команды Холанд - грозное оружие

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над "Саутгемптоном" в рамках 10-го тура АПЛ.

"Это хороший результат, мы играем хорошо. Мы пытались всеми силами разрушить прессинг "святых". В прошлом сезоне мы испытывали проблемы в играх с "Саутгемптоном".

Сегодня некоторые футболисты показали свою не лучшую форму, но несмотря на это, команда была сплоченной и создала много моментов.

Холанд снова имел моменты и забил класный гол. Для нашей команды Эрлинг - грозное оружие. И я им доволен", - рассказал испанский коуч.