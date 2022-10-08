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Криштиану Роналду недоволен тренировками и игрой МЮ при Эрике тен Хаге
Португалец сыграл четыре матча в основе в этом сезоне
Фото: United in Focus
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду недоволен тренировочным процессом в клубе. По информации The Times, форвард жалуется на характер и качество тренировок при тренере Эрике тен Хаге.
Также издание сообщает, что, по мнению Роналду, "Манчестер Юнайтед" стоило бы играть по-другому. Помимо этого, Криштиану считает коуча тен Хага чрезмерно упрямым и верным стилю, который тот разработал в амстердамском "Аяксе".
Португалец сыграл в этом сезоне девять матчей во всех турнирах, из них четыре – в стартовом составе. За все эти игры Роналду удалось забить лишь один гол – тираспольскому "Шериффу" и сделать один ассист – против "Омонии" из Никосии.
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