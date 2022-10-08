Коуч Челси: Игроки меня впечатлили, это тяжелая работа

Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал домашнюю победу над "Вулверхэмптоном" в рамках 10-го тура АПЛ.

"Волкам" нужно отдать должное - они создали нам проблемы во втором тайме. Мы всегда хотим забивать больше одного мяча за матч. Мы показали хорошую игру, и если будем также продолжать, то будем забивать больше.

Я очень доволен своимы футболистами. У нас снова будет игра, во вторник. Победы очень помогают, и мы их ждем с нетерпением. Игроки меня впечатлили, это тяжелая работа", - рассказал наставник "пенсионеров".