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Коуч Челси: Игроки меня впечатлили, это тяжелая работа
Тренер "пенсионеров" доволен победой над "волками"
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC
Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал
"Волкам" нужно отдать должное - они создали нам проблемы во втором тайме. Мы всегда хотим забивать больше одного мяча за матч. Мы показали хорошую игру, и если будем также продолжать, то будем забивать больше.
Я очень доволен своимы футболистами. У нас снова будет игра, во вторник. Победы очень помогают, и мы их ждем с нетерпением. Игроки меня впечатлили, это тяжелая работа", - рассказал наставник "пенсионеров".
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