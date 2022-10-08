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Артур Мело выбыл на 3-4 месяца. Игроку Ливерпуля сделают операцию

Англия
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Клуб заплатил четыре миллиона фунтов за годичную аренду бразильца

Артур Мело выбыл на 3-4 месяца. Игроку Ливерпуля сделают операцию

Фото: talkSPORT

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский полузащитник "Ливерпуля" Артур Мело выбыл на три-четыре месяца. Как сообщает The Athletic, хавбеку на выходных проведут операцию. Игрок получил травму на тренировке в понедельник, из-за чего и пропустил игру против "Рейнджерс" в Лиге Чемпионов.

По информации издания, медицинский персонал "Ливерпуля" после многочисленных обследований принял решение провести операцию Артуру. Таким образом, с учетом сроков восстановления, Мело в этом году уже не сыграет.

"Ливерпуль" заплатил туринскому "Ювентусу" четыре миллиона фунтов за аренду полузащитника на сезон 2022/23. Также в соглашении клубов прописана сумма выкупа игрока – 33 млн фунтов следующим летом.

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В статье: Ливерпуль Артур Мело
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