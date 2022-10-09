Гвардиола: Холанд не забил вчера три гола, поэтому петиция о его изгнании из АПЛ не пройдет

Наставник "Ман Сити" Пеп Гвардиола пошутил по поводу того, что Эрлинг Холанд вчера забил всего один гол в матче АПЛ:

"Я так расстроен из-за него. Он не забил три гола, поэтому петиция о его изгнании из Премьер-лиги не пройдет", – сказал Гвардиола.

Напомним, норвежец вчера отметился голом в ворота "Саутгемтона" (4:0). У него 15 мячей в 9 матчах лиги. Ранее в интернете на фоне высокой результативности Холанда появилась петиция с просьбой выгнать его из АПЛ, потому что он робот.