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Ман Юнайтед может продать Роналду в МЛС за 11 миллионов евро

Англия
(1 голосов)

Выход для Криштиану?

Ман Юнайтед может продать Роналду в МЛС за 11 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к уходу из "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно. "Красные дьяволы" готовы продать 37-летнего футболиста всего за € 11 млн.

Речь идёт о продаже Роналду в американский "Интер Майами", которым владеет Дэвид Бекхэм. Ранее сообщалось, что в клубе из Майами готовы платить португальцу € 34 млн за сезон.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в девяти матчах во всех турнирах и забил всего один гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.

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В статье: Криштиану Роналду МЛС Манчестер Юнайтед Интер Майами
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Источник:
Daily Star

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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.10.2022 в 16:23
Вижу, здесь алень с каСтопИля... "тихо сам с собою, левою рукою..." Он зазывает своих собратьев на беседу...Не буду мешать Аленю - гробику. Лишь прокомментирую глупость в этой статье. Против метателя капитанских повязок из Португалии до сих пор не закрыто уголовное дело об изнасиловании Кетрин Майорги. Поэтому США для него стремный вариант. Скорей всего португальский дельфин захочет примазаться к одной из лигочемпионовских команд. Это такой грубый, топорный ход конем, чтоб никто не догадался, что ему срочно надо пополнить свою статистику в ЛЧ. ранальда + бадр хари = любовь до гроба. И там всегда - 69.
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Algrab (Костопiль)
09.10.2022 в 15:52
Оленю, фас!!!
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0
-1
fokstrot2009 (Харьков)
09.10.2022 в 14:59
Закат?
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0

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