Ман Юнайтед может продать Роналду в МЛС за 11 миллионов евро

Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к уходу из "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно. "Красные дьяволы" готовы продать 37-летнего футболиста всего за € 11 млн.

Речь идёт о продаже Роналду в американский "Интер Майами", которым владеет Дэвид Бекхэм. Ранее сообщалось, что в клубе из Майами готовы платить португальцу € 34 млн за сезон.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в девяти матчах во всех турнирах и забил всего один гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.