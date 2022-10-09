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Ман Юнайтед может продать Роналду в МЛС за 11 миллионов евро
Выход для Криштиану?
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к уходу из "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно. "Красные дьяволы" готовы продать 37-летнего футболиста всего за € 11 млн.
Речь идёт о продаже Роналду в американский "Интер Майами", которым владеет Дэвид Бекхэм. Ранее сообщалось, что в клубе из Майами готовы платить португальцу € 34 млн за сезон.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в девяти матчах во всех турнирах и забил всего один гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.
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