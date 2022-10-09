АПЛ. Вест Хэм и Кристал Пэлас делают камбэки

“Вест Хэм” начинает приходить в себя после тяжелого старта сезона. Команда Дэвида Мойеса побеждает в третьем матче подряд и это не совпадение, что и в третьем поединке подряд за “хаммерс” забивает 40-миллионный форвард Джанлука Скамакка. Однако обо всем по порядку.

Хозяева начали игру с атак, но неожиданно для себя пропустили быстрый гол. “Фулхэм” организовал хорошую контратаку по правому флангу и на завершении был Перейра, сильно пробивший с острого угла под перекладину.

Гол не сбил с толку “Вест Хэм”. Команда Дэвида Мойеса продолжала действовать по своему плану, не отступала от атак, и дважды хорошие шансы не реализовал Скамакка, пробивая головой в руки киперу “Фулхэма”.

“Хаммерс” продолжали давить и добились своего. Любопытный эпизод. Перед угловым “Вест Хэма” арбитр Крис Кавано предупредил Перейру, который уж очень отчаянно держал в своей штрафной Доусона. Подача – и Перейра не отказался от своих намерений, поставив блок центрбек “Вест Хэма”. Удар с точки реализовал Боуэн.

“Вест Хэм” был активным и после перерыва. Ключевой момент в матче произошел на 62-й минуте. Райс и Пакета вывели на ворота “Фулхэма” Скамакку и итальянец тонким ударом перекинул Лено. Эпизод долго изучался VAR. Сначала арбитры пытались выяснить, был ли итальянец в офсайде, затем подыграл ли он себе рукой. Ответ дважды был отрицательный.

Во второй подряд игре Скаммака забивает победный гол своей команды после результативного паса Пакета. Новички в деле.

“Фулхэм”, игравший сегодня без травмированного Митровича, местами проводил хорошие атаки, и в целом к игре своей команды у Марку Силвы претензий быть не должно. Просто не сложилось. На 90+1 минуте “Вест Хэм” забил еще один мяч – отметился вышедший на замену Майкл Антонио. 3:1 – третья победа “Вест Хэма” в чемпионате.

FULL-TIME West Ham 3-1 Fulham



West Ham come from behind to secure all three points, thanks to Jarrod Bowen’s penalty, Gianluca Scamacca’s quality strike and a Michael Antonio effort#WHUFUL pic.twitter.com/jMFKYxL5PH — Premier League (@premierleague) October 9, 2022

Наконец взять три очка удалось и “Кристал Пэлас”. У “орлов” был сложный календарь (“Арсенал”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Челси”) и команда Патрика Виейра находилась около зоны вылета, взять шесть очков после семи туров. Игра с нестабильным “Лидсом” давала надежду на положительный результат.

Но как и “Вест Хэму”, команде Патрика Виейра пришлось серьезно потрудиться, чтобы выбороть три пункта. “Лидс” выглядел лучше в первом тайме и полностью контролировал игру. Гол Стрейка на добивании после штанги Ааронсона укрепил превосходство “белых”. “Кристал Пэлас” не удавалось коснуться мяча в штрафной гостей, не говоря уже о каких-то шансах. Но сработал стандарт. Подача Олисе со штрафного и Эдуар был на лучшей позиции.

После гола “Пэлас” инициатива перешла к хозяевам, и "орлы" смогли в итоге найти шанс для второго гола. Эзе вышел на ударную позицию после передачи Заха и уложил мяч в угол.

2:1 – “Пэлас” побеждает во второй раз в сезоне, “Лидс” не может взять три очка уже в пятом туре подряд.

FULL-TIME Crystal Palace 2-1 Leeds



Goals from Odsonne Edouard and Eberechi Eze seals the victory for the hosts despite Pascal Struijk’s early effort#CRYLEE pic.twitter.com/yN9pGeOlgJ — Premier League (@premierleague) October 9, 2022

Чемпионат Англии, десятый тур

Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Лидс” 2:1

Голы: Эдуар 24, Эзе 76 – Стрейк 10

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен, Гэхи, Шлупп – Олисе (Хьюз 86), Дукуре (Миливоевич 65), Эзе – Айю (Митчелл 65), Эдуар (Матета 86), Заха

“Лидс”: Мелье – Стрейк, Купер, Кох, Кристенсен (Эйлинг 84) – Рока (Гелхардт 84), Адамс – Харрисон, Родриго, Ааронсон (Клих 76) – Бамфорд (Саммервилл 62)

Предупреждения: Дукуре 14, Гехи 38, Олисе 72 – Стрейк 50, Кристенсен 79, Кох 90+6

Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Фулхэм” 3:1

Голы: Боуэн 29 (пен.), Скамакка 62, Антонио 90+1 – Перейра 5

“Вест Хэм”: Фабианский – Керер, Доусон, Зума, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Пакета (Эмерсон 84), Форнальс (Даунз 90+3) – Скамакка (Антонио 60)

“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Адарабийо, Бобби Рид – Палинья, Харрисон Рид (Кейрни 71) – Кебано (Даффи 89), Перейра (Онома 77), Джеймс (Уилсон 71) – Винисиус

Предупреждения: Керер 83 – Перейра 27, Харрисон Рид 58, Винисиус 66