АПЛ. Вест Хэм и Кристал Пэлас делают камбэки

“Вест Хэм” начинает приходить в себя после тяжелого старта сезона. Команда Дэвида Мойеса побеждает в третьем матче подряд и это не совпадение, что и в третьем поединке подряд за “хаммерс” забивает 40-миллионный форвард Джанлука Скамакка. Однако обо всем по порядку.

Хозяева начали игру с атак, но неожиданно для себя пропустили быстрый гол. “Фулхэм” организовал хорошую контратаку по правому флангу и на завершении был Перейра, сильно пробивший с острого угла под перекладину.

Гол не сбил с толку “Вест Хэм”. Команда Дэвида Мойеса продолжала действовать по своему плану, не отступала от атак, и дважды хорошие шансы не реализовал Скамакка, пробивая головой в руки киперу “Фулхэма”.

“Хаммерс” продолжали давить и добились своего. Любопытный эпизод. Перед угловым “Вест Хэма” арбитр Крис Кавано предупредил Перейру, который уж очень отчаянно держал в своей штрафной Доусона. Подача – и Перейра не отказался от своих намерений, поставив блок центрбек “Вест Хэма”. Удар с точки реализовал Боуэн.

“Вест Хэм” был активным и после перерыва. Ключевой момент в матче произошел на 62-й минуте. Райс и Пакета вывели на ворота “Фулхэма” Скамакку и итальянец тонким ударом перекинул Лено. Эпизод долго изучался VAR. Сначала арбитры пытались выяснить, был ли итальянец в офсайде, затем подыграл ли он себе рукой. Ответ дважды был отрицательный.

Во второй подряд игре Скаммака забивает победный гол своей команды после результативного паса Пакета. Новички в деле.

“Фулхэм”, игравший сегодня без травмированного Митровича, местами проводил хорошие атаки, и в целом к игре своей команды у Марку Силвы претензий быть не должно. Просто не сложилось. На 90+1 минуте “Вест Хэм” забил еще один мяч – отметился вышедший на замену Майкл Антонио. 3:1 – третья победа “Вест Хэма” в чемпионате.

FULL-TIME West Ham 3-1 Fulham



West Ham come from behind to secure all three points, thanks to Jarrod Bowen’s penalty, Gianluca Scamacca’s quality strike and a Michael Antonio effort#WHUFUL pic.twitter.com/jMFKYxL5PH