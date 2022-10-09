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АПЛ. Арсенал - Ливерпуль 3:2. Свидетельство прогресса

Англия
(1 голосов)

Арсенал остается лидером чемпионата после победы над Ливерпулем

АПЛ. Арсенал - Ливерпуль 3:2. Свидетельство прогресса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, десятый тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Ливерпуль” 3:2

Голы: Мартинелли 1, Сака 45+6, Сака 76 (пен.) – Нуньес 34, Фирмино 53

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу – Парти, Джака – Сака (Виейра 90+4), Эдегор (Тирни 82), Мартинелли – Жезус (Нкетиа 90+1)

“Ливерпуль”: Алиссон – Цимикас, ван Дейк, Матип (Конате 69), Александер-Арнольд (Гомес 46) – Диас (Фирмино 42), Тьяго, Хендерсон, Салах (Фабиньо 69) – Нуньес, Жота (Эллиотт 81)

Предупреждения: Эдегор 45+4 – Диас 6, Гомес 71

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В статье: Юрген Клопп Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Микель Артета АПЛ Ливерпуль Роберто Фирмино Габриель Мартинелли Букайо Сака Дарвин Нуньес
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
09.10.2022 в 20:49
Ліверпуль в кризі... Так пенальті... такий собі на Ярмоленко суддя на приклад вирішив, що контакт не достатній для "знесення" суперника А так травми вимусили Клоппа прийняти рішення, які зовсім не допомагають команді... і вже 14 балів відставання від лідера Арсеналу. Перед началом чемпіонату називали двох основних претендентів... Один звалився, інший набирає обертів і мабуть шанси МС значно підвищилися. Не вірю, що каноніри витримають цей спурт навіть до кінця цього року.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.10.2022 в 20:46
Хотелось бы увидеть Арсенал победителем в этом сезоне.
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