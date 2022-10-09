Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Арсенал - Ливерпуль 3:2. Свидетельство прогресса
Арсенал остается лидером чемпионата после победы над Ливерпулем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, десятый тур. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” – “Ливерпуль” 3:2
Голы: Мартинелли 1, Сака 45+6, Сака 76 (пен.) – Нуньес 34, Фирмино 53
“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу – Парти, Джака – Сака (Виейра 90+4), Эдегор (Тирни 82), Мартинелли – Жезус (Нкетиа 90+1)
“Ливерпуль”: Алиссон – Цимикас, ван Дейк, Матип (Конате 69), Александер-Арнольд (Гомес 46) – Диас (Фирмино 42), Тьяго, Хендерсон, Салах (Фабиньо 69) – Нуньес, Жота (Эллиотт 81)
Предупреждения: Эдегор 45+4 – Диас 6, Гомес 71
Популярное сейчас
- Динамо - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Россиянин в некрологе другу майору рассказал, как ВСУ попали в штаб и уничтожили много оккупантов
- Минск обвинил Украину в подготовке удара по Беларуси и вручил ноту послу
- Днепр-1 сыграет с Зарей, Динамо примет Рух, Арсенал против Ливерпуля. Расписание футбола на 7-9 октября
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО