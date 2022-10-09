АПЛ. Арсенал - Ливерпуль 3:2. Свидетельство прогресса

Ліверпуль в кризі... Так пенальті... такий собіна Ярмоленко суддя на приклад вирішив, що контакт не достатній для "знесення" суперникаА так травми вимусили Клоппа прийняти рішення, які зовсім не допомагають команді... і вже 14 балів відставання від лідера Арсеналу.Перед началом чемпіонату називали двох основних претендентів... Один звалився, інший набирає обертів і мабуть шанси МС значно підвищилися. Не вірю, що каноніри витримають цей спурт навіть до кінця цього року.