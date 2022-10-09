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Миколенко снова в старте. Роналду - в запасе. Составы на матч Эвертон - МЮ

Англия
(3 голосов)

Виталий не пропустил ни одной игры в текущей кампании АПЛ

Миколенко снова в старте. Роналду - в запасе. Составы на матч Эвертон - МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 10-го тура чемпионата Англии "Эвертон" примет "Манчестер Юнайтед". Начало встречи – 21:00.

Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард включил Виталия Миколенко в стартовый состав своей команды на этот поединок. Украинский защитник не пропустил ни одного поединка в нынешнем сезоне АПЛ.

Примечательно, что форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду снова не выйдет на поле с первых минут – последний раз португальский форвард выходил в старте "МЮ" в игре 2-го тура национального первенства против "Брентфорда".

"Эвертон": Пикфорд, Коулмен, Тарковски, Коуди, Миколенко, Онана, Ивоби, Гуйе, Гордон, Грей, Мопе.

"Ман Юнайтед": Де Хеа, Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу, Эриксен, Каземиро, Бруно, Антони, Марсьяль, Решфорд.

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В статье: Криштиану Роналду Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Виталий Миколенко
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