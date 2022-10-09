  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Криштиану Роналду забил первый гол в этом сезоне АПЛ и 700-й – в карьере
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Криштиану Роналду забил первый гол в этом сезоне АПЛ и 700-й – в карьере

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Ассист у Каземиро

Криштиану Роналду забил первый гол в этом сезоне АПЛ и 700-й – в карьере

Фото: Goal.com

UA-Футбол
Новина українською

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вышел на замену на 29 минуте матча против "Эвертона" в АПЛ. А уже спустя 13 минут он забил с передачи бразильского опорника Каземиро.

Этот гол стал первым для Роналду в текущем сезоне АПЛ. Во всех же турнирах он ранее забил лишь однажды – тираспольскому "Шериффу" в Лиге Европы. Единственный ассист в сезоне он также сделал в этом турнире – против "Омонии" из Никосии.

Примечательно, что гол "Эвертону" также стал 700-м за карьеру Криштиану на клубном уровне. Он забил 450 за "Реал Мадрид", 144 за "МЮ", 101 за туринский "Ювентус" и 5 – за лиссабонский "Спортинг".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде