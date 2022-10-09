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Криштиану Роналду забил первый гол в этом сезоне АПЛ и 700-й – в карьере
Ассист у Каземиро
Фото: Goal.com
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вышел на замену на 29 минуте матча против "Эвертона" в АПЛ. А уже спустя 13 минут он забил с передачи бразильского опорника Каземиро.
Этот гол стал первым для Роналду в текущем сезоне АПЛ. Во всех же турнирах он ранее забил лишь однажды – тираспольскому "Шериффу" в Лиге Европы. Единственный ассист в сезоне он также сделал в этом турнире – против "Омонии" из Никосии.
Примечательно, что гол "Эвертону" также стал 700-м за карьеру Криштиану на клубном уровне. Он забил 450 за "Реал Мадрид", 144 за "МЮ", 101 за туринский "Ювентус" и 5 – за лиссабонский "Спортинг".
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