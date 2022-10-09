  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал - Ливерпуль 3:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал - Ливерпуль 3:2. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Видеообзор красивой победы Арсенала над принципиальным соперником

Арсенал - Ливерпуль 3:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Арсенал” продолжает лидировать в чемпионате Англии после победы над “Ливерпулем”. В прошлом сезоне “канониры” не смогли забить команде Клоппа ни одного гола в четырех матчах, сегодня “Арсенал” поразил ворота соперника сразу три раза. “Арсенал” забил по голу на первой и последней минутах первого тайма (Мартинелли и Сака), а победный мяч после перерыва с пенальти забил Сака. “Ливерпуль” ответил только мячами Нуньеса и Фирмино.

Чемпионат Англии, десятый тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Ливерпуль” 3:2

Голы: Мартинелли 1, Сака 45+6, Сака 76 (пен.) – Нуньес 34, Фирмино 53

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига видео АПЛ Ливерпуль Роберто Фирмино видеоповторы Габриель Мартинелли Букайо Сака Дарвин Нуньес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде