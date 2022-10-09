Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал - Ливерпуль 3:2. Обзор матча и видео голов
Видеообзор красивой победы Арсенала над принципиальным соперником
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал” продолжает лидировать в чемпионате Англии после победы над “Ливерпулем”. В прошлом сезоне “канониры” не смогли забить команде Клоппа ни одного гола в четырех матчах, сегодня “Арсенал” поразил ворота соперника сразу три раза. “Арсенал” забил по голу на первой и последней минутах первого тайма (Мартинелли и Сака), а победный мяч после перерыва с пенальти забил Сака. “Ливерпуль” ответил только мячами Нуньеса и Фирмино.
Чемпионат Англии, десятый тур. Лондон, “Эмирейтс”
Голы: Мартинелли 1, Сака 45+6, Сака 76 (пен.) – Нуньес 34, Фирмино 53
Популярное сейчас
- Динамо - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Дебютная победа для Скорука, Буковина проигрывает в Тернополе. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с героем Азовстали Михаилом Диановым
- Днепр-1 сыграет с Зарей, Динамо примет Рух, Арсенал против Ливерпуля. Расписание футбола на 7-9 октября
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга