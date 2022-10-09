Арсенал - Ливерпуль 3:2. Обзор матча и видео голов

“Арсенал” продолжает лидировать в чемпионате Англии после победы над “Ливерпулем”. В прошлом сезоне “канониры” не смогли забить команде Клоппа ни одного гола в четырех матчах, сегодня “Арсенал” поразил ворота соперника сразу три раза. “Арсенал” забил по голу на первой и последней минутах первого тайма (Мартинелли и Сака), а победный мяч после перерыва с пенальти забил Сака. “Ливерпуль” ответил только мячами Нуньеса и Фирмино.

Чемпионат Англии, десятый тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Ливерпуль” 3:2

Голы: Мартинелли 1, Сака 45+6, Сака 76 (пен.) – Нуньес 34, Фирмино 53