АПЛ. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:2. Камбек от красных дьяволов

Английская Премьер-лига, 10-й тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Удивили обе команды – особенно в первом тайме. Собственно, именно он оказался более интенсивным, ведь после перерыва (особенно в МЮ) темп немного упал.

Шоком для "манкуниацев" (а может и нет, потому что такое часто случается) стал пропущенный гол уже на пятой минуте. После обрезки Каземиро в центре поля хозяева провели скорую контратаку, которую завершили очень красивым дальним ударом в правую девятку от Ивоби. Первый гол нигерийца в этом сезоне.

Собственно, выстрел Ивоби был единственным у "Эвертона" за стартовые 70 минут матча. После пропущенного гола “манкунианцы” завладели инициативой, которую сразу же воплотить в забитый гол. Сценарий тот же, что и с Ивоби: обрезка в центре поля (на этот раз Гейе), доставленный мяч через Марсьяля за спину Миколенко – туда ворвался Антони и поразил левый угол. Всё было быстро, качественно и точно. Вряд ли сильно нужно винить украинца, ведь обрезка партнера застала его врасплох.

Интересно, что этот мяч для Антони стал третьим подряд за МЮ в трех дебютных матчах АПЛ. До этого такого не делал никто.

