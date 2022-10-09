АПЛ. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:2. Камбек от красных дьяволов

Английская Премьер-лига, 10-й тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Удивили обе команды – особенно в первом тайме. Собственно, именно он оказался более интенсивным, ведь после перерыва (особенно в МЮ) темп немного упал.

Шоком для "манкуниацев" (а может и нет, потому что такое часто случается) стал пропущенный гол уже на пятой минуте. После обрезки Каземиро в центре поля хозяева провели скорую контратаку, которую завершили очень красивым дальним ударом в правую девятку от Ивоби. Первый гол нигерийца в этом сезоне.

Собственно, выстрел Ивоби был единственным у "Эвертона" за стартовые 70 минут матча. После пропущенного гола “манкунианцы” завладели инициативой, которую сразу же воплотить в забитый гол. Сценарий тот же, что и с Ивоби: обрезка в центре поля (на этот раз Гейе), доставленный мяч через Марсьяля за спину Миколенко – туда ворвался Антони и поразил левый угол. Всё было быстро, качественно и точно. Вряд ли сильно нужно винить украинца, ведь обрезка партнера застала его врасплох.

Интересно, что этот мяч для Антони стал третьим подряд за МЮ в трех дебютных матчах АПЛ. До этого такого не делал никто.

Потом еще шансы были у Марсьяля и Каземиро, но на поле вышел он – Криштиану – и реализовал свой момент. Португалец заменил травмированного вышеупомянутого француза и через 15 минут реализовал далеко не 100% момент. И опять же сценарий неизменен: после обрезки "ирисок" в центре поля Каземиро забрал мяч, отдал на ход Роналду, а тот побежал к воротам и поразил левый ближний угол. Сопротивление защитника не помогло хозяевам. Первый гол Криштиану в АПЛ за полгода. Но 700-й в его клубной карьере. Все равно приятно.

После разговора с тен Хагом в раздевалке "манкунианцы" сконцентрировались на том, чтобы не продолжить негативную традицию всего матча и не обрезаться. Собственно, это у них получилось, хотя и моментами они отдавали мяч сопернику. В конце концов, у "ирисок" получилось создать хоть что-то только в компенсированное время, но прекрасный удар воспитанника МЮ Гарнера потянул де Хеа.

Ну и стоит вспомнить отмененный гол Рашфорда: на 81 минуте Маркус протиснул двух оппонентов, затем обыграл еще и Пикфорда и забил в пустые. Два минуты просмотра VAR дали арбитрам понять, что в одном из эпизодов англичанин сыграл рукой.

Отдельно еще нужно выделить Виталия Миколенко, ведь он был одной из наиболее заметных фигур поединка. Очень многое он качественно отыграл в защите, больше, если сравнивать с предыдущей встречей, украинец подключался к атакам. И Фернандешу даже успел объяснить, что не нужно симулировать.

Трудная, но заслуженная победа "Манчестер Юнайтед". Благодаря ей "манкунианцы" вернули себе пятое место. От четвертого "Челси" их отделяет всего один зачетный пункт. "Эвертон" же опустился на 12 строчку АПЛ.

Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Ивоби 5 – Антони 15, Роналду 44

Эвертон: Пикфорд – Коулмен (Гарнер 75), Коуди, Тарковский, Миколенко – Онана, Гейе (Калвер-Льюин 76), Ивоби – Грей, Мопе (Рондон 84), Гордон (Макнил 67)

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу – Каземиро, Эриксен (Мактоминей 83) – Антони (Варан 90+3), Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль (Роналду 29)

Предупреждения: Онана 51, Гордон 63 – Мактоминей 85