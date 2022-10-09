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Эвертон - МЮ 1:2. Полный матч Миколенко и первый гол Роналду. Видео обзор матча

Англия
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Подопечные Лэмпарда первыми забили, но потеряли очки

Эвертон - МЮ 1:2. Полный матч Миколенко и первый гол Роналду. Видео обзор матча

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В рамках 10-го тура чемпионата Англии "Эвертон" дома проиграл "Ман Юнайтед". "Ириски" первыми открыли счет, благодаря голу Ивоби уже на 5-й минуте встречи.

Но уже на второй тайм "красные дьяволы" вышли, имея преимущество - победу команде тен Хага принес Криштиану Роналду. 37-летний португалец начал поединок на скамейке запасных, но вышел на поле уже на 29-й минуте, заменив травмированного Марсьяля. В итоге победный гол Роналду стал для него первым в текущем сезоне АПЛ.

В свою очередь левый защитник хозяев поля Виталий Миколенко вышел на эту игру с первых минут и провел на поле весь матч. Таким образом, украинец пока не пропустил ни одной игры в текущей кампании национального первенства.

Английская Премьер-лига, 10-й тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Ивоби 5 – Антони 15, Роналду 44

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед
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