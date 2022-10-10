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Тен Хаг: С Эвертоном вы могли видеть принципы того, как мы хотим играть
Коуч "красных дьяволов" о победе над "ирисками"
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал
"Мы хотели реакции [от поражения от "Ман Сити"]. Есть что улучшать, но первый тайм был неплохим. Мы контролировали игру и владели мячем.
В игре никогда не получается все правильно. Футбол - это игра, построенная на ошибках. У нас были действительно получались хорошие моменты по ходу матча. Вы могли видеть принципы того, как мы хотим играть. Мы дважды забили при переходах из обороны в атаку", - сказал 52-летний наставник.
Также коуч "красных дьяволов" прокомментировал травму Марсьяля (французский форвард покинул поле на 29-й минуте встречи).
"Нужно подождать. Я не могу поставить диагноз. Не думаю, что это такая уж большая проблема. Роналду вышел на замену и забил победный гол, я доволен этим".
О том, забьет ли кто-нибудь еще
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