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Тен Хаг: С Эвертоном вы могли видеть принципы того, как мы хотим играть

Англия
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Коуч "красных дьяволов" о победе над "ирисками"

Тен Хаг: С Эвертоном вы могли видеть принципы того, как мы хотим играть

Фото: twitter.com/ManUtd

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал выездную победу над "Эвертоном" в рамках 10-го тура АПЛ.

"Мы хотели реакции [от поражения от "Ман Сити"]. Есть что улучшать, но первый тайм был неплохим. Мы контролировали игру и владели мячем.

В игре никогда не получается все правильно. Футбол - это игра, построенная на ошибках. У нас были действительно получались хорошие моменты по ходу матча. Вы могли видеть принципы того, как мы хотим играть. Мы дважды забили при переходах из обороны в атаку", - сказал 52-летний наставник.

Также коуч "красных дьяволов" прокомментировал травму Марсьяля (французский форвард покинул поле на 29-й минуте встречи).

"Нужно подождать. Я не могу поставить диагноз. Не думаю, что это такая уж большая проблема. Роналду вышел на замену и забил победный гол, я доволен этим".

О том, забьет ли кто-нибудь еще 700 клубных голов: "Сложно сказать. Ясно, что это колоссальная работа игрока. Поздравляю Криштиану. Я рад за него. Кроме того, это был его первый гол в этом сезоне в Премьер-лиги, так что это поможет ему забить больше голов в ближайшие недели", - рассказал голландский специалист.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
BBC

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