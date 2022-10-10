Тен Хаг: С Эвертоном вы могли видеть принципы того, как мы хотим играть

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал выездную победу над "Эвертоном" в рамках 10-го тура АПЛ.

"Мы хотели реакции [от поражения от "Ман Сити"]. Есть что улучшать, но первый тайм был неплохим. Мы контролировали игру и владели мячем.

В игре никогда не получается все правильно. Футбол - это игра, построенная на ошибках. У нас были действительно получались хорошие моменты по ходу матча. Вы могли видеть принципы того, как мы хотим играть. Мы дважды забили при переходах из обороны в атаку", - сказал 52-летний наставник.