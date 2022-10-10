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Клопп: Ливерпуль не участвует в чемпионской гонке

Англия
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Тренер Ливерпуля признает, что у команды проблемы

Клопп: Ливерпуль не участвует в чемпионской гонке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В десятом туре английской Премьер-лиги “Ливерпуль” проиграл лидеру чемпионата “Арсеналу” со счетом 2:3. Имея игру в запасе “красные” отстают от “Арсенала” на 14 очков, а от “Манчестер Сити” – на 13.

“Где я нас вижу? Точно не в чемпионской гонке. Представьте себе, если бы я здесь сейчас сидел и говорил, что мы еще там”, – сказал тренер “Ливерпуля” после матча.

В следующем туре “Ливерпуль” играет с “Манчестер Сити” и по словам немецкого менеджера он бы предпочел бы другого соперника на данном этапе.

“Конечно, в нашей ситуации “Манчестер Сити” не лучший оппонент для возвращения уверенности в себе. Но мы будем бороться, нам ничего не остается делать. Мы не довольны сложившейся ситуацией, никто из нас не думает о прошлом сезоне, когда мы были близки ко всем титулам”.

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Как остановить кризис? По словам Клоппа, он не может “изменить все”, но его команда работает над “решениями”.

“Ливерпуль” выиграл всего два матча в восьми турах АПЛ и занимает в турнирной таблице десятое место.

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В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль
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