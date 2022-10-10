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Клопп: Ливерпуль не участвует в чемпионской гонке
Тренер Ливерпуля признает, что у команды проблемы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В десятом туре английской Премьер-лиги “Ливерпуль” проиграл лидеру чемпионата “Арсеналу” со счетом 2:3. Имея игру в запасе “красные” отстают от “Арсенала” на 14 очков, а от “Манчестер Сити” – на 13.
“Где я нас вижу? Точно не в чемпионской гонке. Представьте себе, если бы я здесь сейчас сидел и говорил, что мы еще там”, – сказал тренер “Ливерпуля” после матча.
В следующем туре “Ливерпуль” играет с “Манчестер Сити” и по словам немецкого менеджера он бы предпочел бы другого соперника на данном этапе.
“Конечно, в нашей ситуации “Манчестер Сити” не лучший оппонент для возвращения уверенности в себе. Но мы будем бороться, нам ничего не остается делать. Мы не довольны сложившейся ситуацией, никто из нас не думает о прошлом сезоне, когда мы были близки ко всем титулам”.
Как остановить кризис? По словам Клоппа, он не может “изменить все”, но его команда работает над “решениями”.
“Ливерпуль” выиграл всего два матча в восьми турах АПЛ и занимает в турнирной таблице десятое место.
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