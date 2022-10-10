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Вест Бромвич уволил Стива Брюса
Дрозды находятся в зоне вылета Чемпионшипа
“Вест Бромвич Альбион” отправил в отставку главного тренера Стива Брюса и всех его помощников.
Брюс был уволен из-за плохих результатов команды. После 13 туров “Вест Бромвич” занимает 22-е место в Чемпионшипе, набрав 11 очков (одна победа, восемь ничьих, четыре поражения).
Club Statement: Steve Bruce.— West Bromwich Albion (@WBA) October 10, 2022
61-летний Брюс проработал в “Вест Бромвиче” восемь месяцев, возглавив команду в феврале.
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