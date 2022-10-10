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Вест Бромвич уволил Стива Брюса

Англия
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Дрозды находятся в зоне вылета Чемпионшипа

Вест Бромвич уволил Стива Брюса

UA-Футбол
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“Вест Бромвич Альбион” отправил в отставку главного тренера Стива Брюса и всех его помощников.

Брюс был уволен из-за плохих результатов команды. После 13 туров “Вест Бромвич” занимает 22-е место в Чемпионшипе, набрав 11 очков (одна победа, восемь ничьих, четыре поражения).

61-летний Брюс проработал в “Вест Бромвиче” восемь месяцев, возглавив команду в феврале.

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В статье: Стив Брюс Чемпионшип Вест Бромвич Альбион
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