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В названии стадиона Тоттенхэма может появится слово Google

Англия
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Идут переговоры

В названии стадиона Тоттенхэма может появится слово Google

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

"Тоттенхэм" ведет переговоры о продаже прав на название домашней арены корпорации Google, сообщает The Athletic.

Потенциальная сделка может привлечь технологического гиганта в том числе потому, что на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" проходят матчи НФЛ – лиги США по американскому футболу.

Стадион открыли в 2019-м году. Арена вмещает более 62-х тысяч зрителей.

В марте этого года Google начала сотрудничество с командой Формулы-1 "Макларен". Также она является коммерческим партнером НБА и бейсбольной лигой MLB.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Google
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Источник:
theathletic.com

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