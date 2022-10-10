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Обамеянг: Артета не способен управлять большими футболистами, личностями
На фоне результатов "Арсенала" звучит как минимум интересно
Фото: twitter.com/Auba
Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о переходе в "Барселону" и своем отношении к главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете. "Ему нужны молодые игроки, которые ничего не говорят и слушают", – сказал габонец.
"Помню, что "Барселона" изначально связалась с моим отцом. Потом мне позвонил Хави, сказал, что знает о моих проблемах в "Арсенале". Он говорил, что я способен серьезно помочь "Барсе", и я согласился.
Артета не способен управлять большими футболистами, большими личностями. Ему нужны молодые игроки, которые ничего не говорят и слушают", – сказал форвард.
Обамеянг в январе расторг свое соглашение с "Арсеналом" и перешел в "Барселону". Этим летом его выкупил "Челси" за 12 миллионов евро.
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